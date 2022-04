Dirigeant mon cabinet d'assurance à Lyon et Paris, je suis convaincu du rôle social que joue l'assurance de personnes pour la sécurité financière du chef d'entreprise ou d'une famille face aux différents aléas de la vie, j'exerce mon métier avec éthique et conviction.



Je considère que mes expériences professionnelles et académiques passées me permettent aujourd'hui de disposer d'une certaine ouverture d'esprit, de ne pas considérer seulement l'aspect "assurance" dans les conseils apportés aux entrepreneurs et aux clients que j'accompagne, mais de prendre en considération un contexte global.



Que vous soyez salarié, chef d'entreprise ou profession libérale, je vous invite à consulter la vidéo de présentation de mon activité en accompagnement.



Alexandre GUY

20 rue Louis Guérin, 69100, Villeurbanne.

Tel : 07.78.82.41.09

agencea2p.alexandre.guy@axa.fr



Agent général d’assurance exclusif AXA Prévoyance & Patrimoine

Sociétés d’assurance mandantes : AXA France vie & AXA Assurances Vie mutuelle

Démarcheur financier d’AXA France pour l’épargne salariale

N° ORIAS : 14006503

ACPR – autorité de contrôle prudentiel et de résolution : 61 Rue Taitbout – 75009 PARIS

Le détail des procédures de recours et de réclamation et les coordonnées du service dédié sont disponibles sur les sitesArray pour l’assurance etArray pour la banque



Mes compétences :

Assurance

Droit de la protection sociale

Transmission d'entreprise

Assurance Vie

Recrutement

Santé

Création