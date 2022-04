Alexandre GUY

Après plusieurs années passées à déployer et à administrer des serveurs réseaux, j'ai fondé Euronode en 2002.



Euronode (www.euronode.com) propose des formations et des prestations d'audit et de consulting sur les réseaux informatiques et la sécurité.



Euronode développe depuis 2004 une technologie innovante permettant d'automatiser complètement la configuration et le déploiement de solutions réseaux et applicatives.



Les appliances Euronode sont fabriquées sur mesure, livrées préconfigurées et ne nécessitent aucune administration d'installation ni de déploiement.



Les appliances Euronode sont pré-configurées avec les paramètres de nos clients, et peuvent ainsi être re-déployées très rapidement en cas de défaillance du serveur informatique ou de migration sur de nouveaux serveurs, et ceci sans nécessiter l'intervention d'un administrateur système ou d'un prestataire extérieur.



Je cherche désormais à rencontrer des experts informatiques, réseaux et sécurité, pour affiner l'offre Euronode et éventuellement identifier des sites pilotes qui seraient intéressés par cette facilité.



Mes compétences :

Python

Firewall

Postfix

LDAP

Nagios

DNS

Réseau

Apache

Red Hat

Linux