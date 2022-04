Alexandre GUYON

Actuellement étudiant en dernière année à l'UTBM en informatique avec une filière embarquée, je suis passionné d'informatique et nouvelles technologies depuis toujours.

Je crois en l'avenir du tout connecté mais je crois aussi aux valeurs humaines qui sont indispensables. C'est pourquoi je suis très impliqué dans les associations de mon écoles.

J'aime aussi tout ce qui touche au cinéma et à la musique.



Mes compétences :

Windows

CAML

PHP

HTML

CSS

Linux/UNIX

Linux Apache PHP

Python

Office

ADA

Électronique

Électrotechnique

ALGORITHMIE

Automatismes industriels

JAVA

Base de données

Android

Bash Script

Algorithmique

Assembleur

Programmation

Visual Basic

C

Informatique

Industrie

Domotique

Automatisme

jQuery

Javascript