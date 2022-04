Alexandre GUYONNAUD

Né en 1983 à Belfort(90), je valide un niveau Bac+3 dans l'informatique axé sur le web et le multimédia.

Au fil des années et des expériences j'ai pu acquérir un niveau d'expertise technique dans le domaine de l'e-commerce et plus particulièrement sur le framework Magento sur lequel je suis certifié.

Depuis septembre 2018 je mets cette expérience au service de la gestion de projets digitaux plus larges, pour le compte de Reflet Communication à Belfort.



Mes compétences :

MySQL

Magento développement

PHP

Magento e commerce

Magento Entreprise edition

Test unitaire

Scrum

Jenkins

Agile Development

Intégration continue

Selenium IDE

Gestion de contenu

ECommerce

Développeur

OpenSource

Web

Magento