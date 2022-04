Alexandre HAINZELIN

Actuellement en poste en tant que Responsable d'Affaires pour le compte de la société EIFFAGE ENERGIE Lorraine Marnes Ardennes dans le secteur de l'électricité tertiaire.



Motivé depuis le début de mes études supérieures par les énergies et plus spécifiquement l'énergie électrique, j'ai terminé ma formation via un Master Système Embarqués et Énergie à la faculté de Lorraine.



Très intéressé par les énergies renouvelables (éoliennes, photovoltaïques, hydraulique, hydroliennes..), j'ai eu la chance de mener mes stages dans ce domaine.



Je suis aussi sensibilisé au développement durable et aux économies d'énergie.



Mes compétences :

Études quantitative/qualitative

Résolution de problèmes

Dimensionnement Technique

Management de projet

Electrotechnique

Ingénierie

Photovoltaïque

Automatisme

Informatique

Electronique

Thermique