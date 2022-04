Alexandre HAMON

Développeur expérimenté possédant la maîtrise des technologies Java/J2EE et des frameworks associés (Hibernate, Spring), j'apprécie le travail en équipe et le partage des connaissances qui en résulte.

Curieux et soucieux de maîtriser mon environnement de travail, j'ai également développé de fortes compétences d'intégration (Unix, Docker, Serveurs d'applications JEE), d'industrialisation (Jenkins, Sonar, Phabricator).



Mes compétences :

JAVA / J2EE

Windows

Javascript

HTML

Linux

Eclipse

CSS

Oracle

SQL