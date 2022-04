Alexandre HARNOULD

Dynamique et curieux, je recherche de nouvelles compétences professionnelles. Disponible et travailleur, je n'hésite pas à m'adapter de jour en jour à une fonction.

Ma principale qualité est relationnelle en regard de mon rapport au soin et à la personne âgée. Naturel et dans le respect total de la personne, j'ai appris à adapter mon discourt à de multiples situations.

J'aime que les directives soient suivies, à la fois celles qui me sont demandées et celles que je demande. Mon rapport au secteur privé m'a permis de développer un jugement et une maitrise en ce sens.



Marié et père de trois enfants en bas âge, j'allie responsabilité, disponibilité, vie de famille...



Bref, je suis à l'écoute, relationnel, disponible, exigeant, protocolaire, sérieux et discret (personnellement et professionnellement).



Mes compétences :

Soins infirmiers

Informatique

Organisation du travail

Management

Sociologie

Gestion de projet