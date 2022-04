Alexandre HEBERT

Ancien étudiant de l'Iscom, je fais mes armes dans le monde de la conception / rédaction lors de 6 stages à Montpellier au sein d' agences de publicité et de création de contenus rédactionnels.



Pour terminer ma formation en beauté, je décide de braver le froid et de me rendre dans la capitale.



Ma formation s'achève sur un stage de fin d'étude de 6 mois dans l'agence Les Gros Mots, puis devient auto-entrepreneur tout en m'adonnant toujours plus à mon premier amour : la musique.



On m' a diagnostiqué très tôt une dégénérescence incontrôlable : l'envie de faire d'une passion un métier.

Comme la gangrène, ce virus s'est développé très vite et j' apprends tous les jours un peu plus à réfléchir " tout support ".



Et si certains contredisent ce diagnostic : l'autopsie le confirmera.



Mes compétences :

Communication

Conception

Conception rédaction

Créatif

Design

Motion

Motion Design

Photographie

Print

Publicité

Rédaction

story telling