Alexandre HENRY

Actuellement en situation d 'admissibilité au CFA de la CCI Alsace dans le cadre d'une formation en Bachelor Responsable de Développement Commercial en alternance.



J'ai la volonté de valider mon inscription dans cette formation, en recherchant activement une entreprise distributrice dans le domaine du sport et opérant en B to B.



Une expérience dans une entreprise telle que celle-ci me permettrai la mise en pratique des compétences acquises durant mon BTS Technico-Commercial et celles que j'aurai l'opportunité d'assimiler lors de la formation Bachelor.



De plus, cette expérience serai pour moi l'occasion de développer mon savoir-faire et enrichir mes compétences.

D'autre part, j'aimerai conjuguer activité professionnelle et la passion du sport ce qui serai la combinaison idéale pour exacerber ma motivation.



N'hésitez pas à me contacter pour toutes informations supplémentaires.

Par e-mail: henry-alexandre@hotmail.fr

Par téléphone: 06 09 07 66 40





Mes compétences :

Microsoft Word

Web design

Microsoft PowerPoint