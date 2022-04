Alexandre HERAUD

Jeune motivé pour des postes de gestion de projets dans le domaine de l'électricité courants faibles et courants forts.



j'ai 4 ans d'expérience dans le domaine de l'électricité ( 2 ans sur les chantiers et 1 an en tant que technicien énergie/chargé d'affaires, le tout en alternance) ainsi que 1 an en tant que technicien maintenance dans le secteur de l'agroalimentaire.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel