Alexandre HERAUD

Enfant des radios libres (dés 1982) je rejoins les ondes du Service Public en 1989 à RFI, puis France Culture , aux "Nuits Magnétiques" en 1991. Je pratique dès lors ce que l'on nomme aujourd'hui le "Story Telling". C'est à France Culture pendant 20 ans puis à Inter pd 5 ans que j'ai évolué.





Entre 1989 et 1990, j'anime, l'émission "Blue Hunter", une hebdomadaire de jazz sur radio Aligre alors dirigée par Supernana.

Fin 1989, je entre au Desk de la rédaction de RFI

En 1991, je rejoint l'unité de programme mythique , "Les Nuits Magnétiques" sur France Culture, et collabore régulièrement aux émissions "Culture Matin" de Jean Lebrun, "Grand Angle", "Lieux de Mémoire", "Pot au Feu"," À Voix Nue"," Radio Libre" et devient memre de l'equipe du " Pays d'Ici", et "Changement de Décor".

Laure Adler me confie en 2002 et je l'en remercie encore, l'unité de programme "Le Vif du Sujet" autour de l'autopsie du fait divers que j'ai coordonné jusqu'en 2006.

Puis de 2006 à 2011, je copilote l'unité de programme documentaire "Sur Les Docks" aux côtés de Pierre Chevalier (2006-2009) puis de Jean Lebrun (2010-2011)3.

En juillet et août 2011, je rejoins INTER et anime "L'Heure Ultramarine" puis de septembre 2011 à 2013, i le magazine culturel quotidien "Ouvert la Nuit" (de 21 heures à 23 heures).

En septembre 2013 je prend les rênes de l'émission documentaire "Il Existe un Endroit", consacrée au voyage en France.

A la rentrée 2015, je remplace Alain Le Gouguec pour l'émission "116 rue Albert-Londres" consacrée aux grands reporters.

En 2016 c'est mon baroud d'honneur du Service Public avec un tour du monde pour une série de 18f documentaires sur le thème de la francophonie, "Terres d'Alliances", pour la grille d'été de France Inter, en partenariat avec l'Alliance française.



Le 1er septembre 2016, Radio France me quitte et je me consacre depuis à l'écriture documentaire et au Podcast.

Je lance en Mai 2018 la première offre de podcasts enregistrée au sein des festivals et des événements culturels baptisée "Alex En Roues Libres ".