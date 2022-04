Diplômé d'une Licence Technologies Nouvelles et Autonomie de la Personne à l'institut Lillois d'ingénierie de la santé.

Cette formation a pour but d'aider les personnes en perte d'autonomie, aussi bien les personnes a mobilité réduite que les personnes âgées, mais également d'approfondir et acquérir les compétences suivantes:

- Installation de système de contrôle d'environnement (éclairage, chauffage, climatisation, pompe à chaleur, volet, store, télévision, ascenseur, contrôle d'accès...)

- Gestion de projet de la partie "analyse du besoins" à la partie "mise en service"

- Diagnostic d'accessibilité des logements ( Installations ouvertes aux publics, Etablissements recevants du publics)

- Evaluation des besoins avec les professionnels de la médecine ( Ergothérapeute, Cancérologue, Psychiatre...)

- Intégrateur KNX

- Programmation télé-thèse



Mon Cv en ligne : http://www.doyoubuzz.com/alexandre-herbert





Mes compétences :

Electricité tertiaire

Domotique

My-home scs

LifeDomus

Electricité

Domotique Autonomie de la Personne

AutoCAD

ETS 4

Conduite de projet

Esabora

Protocole Dali