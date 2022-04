Cyril HENRY

Diplômé de la troisième année de licence de Santé à l’Institut Lilloise d’Ingénierie de la Santé à Lille 2 dans la section Technologies Nouvelles et Autonomie de la Personne, je suis également titulaire d'un BTS Domotique obtenu en 2014 au lycée Numérique Jean-Baptiste Colbert à Tourcoing.



J'ai décidé de m'orienter dans cette section afin d'élargir mes connaissances et mes compétences. Cette formation a pour but de faciliter le quotidien des personnes en mobilité réduite, que ce soit des personnes âgées ou handicapées, dans l'optique de préserver leur indépendance et ensuite de les maintenir à domicile.



Dans le cadre de cette formation, une période de formation en milieu professionnel était prévue. J'ai opté pour la fonction publque afin de découvrir un autre milieu professionnel. Satisfait du travail accompli, la Métropole d'Amiens m'a proposé de signer un contrat d'auxiliaire.



Adresse web de la présentation de la formation : http://www.licencetnap.fr/

Mon C.V en ligne : http://www.doyoubuzz.com/henry-cyril

Adresse web du Centre Communal d'Action Sociale d'Amiens : http://www.amiens.fr/institutions/ccas/ccas.html



Mes compétences :

ETS4

Conduite de projet

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Négociation commerciale

AutoCAD

KNX

Habilitations Electrique

Accessibilité aux personnes handicapées

Aménagement urbain