Cyril HENRY

Depuis 4 ans j’occupe un poste de Conseiller Service Client. Mon rôle est d’accueillir et renseigner la clientèle, d’effectuer des encaissements, mais aussi de gérer des stocks et des rayons ou d’encadrer des stagiaires.



Fort de cette expérience dans le domaine de la vente, je maîtrise les techniques et incontournables règles commerciales. De ce fait je sais m’adapter rapidement à la clientèle et donc, de leur apporter une totale satisfaction.



Dynamique, volontaire et souriant, j’aime le contact humain



Mes compétences :

Microsoft Office

IBM AS400 Hardware, CashPrint (edition prix, affic