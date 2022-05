Walid HAMIDI

Titulaire d'un Master 2 en Technologie et Handicap obtenu à l'université de Paris 8 et d'une licence Technologies Nouvelles et Autonomie de la Personne passé à l'Institut Lillois d'Ingénierie de la Santé (ILIS) à l'université de Lille 2 ainsi que d'un BTS Domotique effectué au Lycée Colbert à Tourcoing.



Ces formations mon permis de développer mes capacités dans le domaine informatique (programmation JAVA, HTML, PHP) et approfondir mes connaissances dans le domaine du handicap et des aides techniques ( "Assitive technology ") .



Mes compétences :

Gestion de projet

Bureautique

Relationnel

Programmation

Analyse des besoins

AutoCAD

Lifedomus

Travail en équipe

Réalisation de devis

KNX

Négociation commerciale

Eclipse

Dialux

ergotherapie