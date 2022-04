Alexandre HERBRETEAU

Curieux et passionné, engagé dans le monde de l'entreprenariat,



je souhaite asservir mes compétences techniques d'ingénieur informatique aux méthodologies de gestion de projet, par la mise en place de process agiles.



L’évolution des processus de développement informatique, notamment grâce à l'univers des start-ups, ainsi que les concepts de qualité logicielle (Software Craftsmanship) sont pour moi des notions importantes qui deviendront, à terme, les points d'inflexion de ma carrière de développeur: un développeur, techniquement compétent, mais également un défenseur de la culture d'entreprise et de l'entrepreneuriat en général.



Mes compétences :

Développement informatique

C++

Java

Développement mobile Android

Réalité augmentée

Gestion de projet, entreprenariat

Moa

Google wallet merchant, google play services, goog

Création de jeux vidéos, level design