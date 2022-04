Etudiant en troisième année à Epitech, école de l'expertise informatique, j'ai pu grâce à celle-ci développer ma passion pour la programmation en me donnant la capacité de m'adapter et être ainsi capable de réaliser les projets qui me sont donnés.



Mes compétences :

WPF

C#

C

JAVA

C++

.NET

Ruby on Rails

Linux