Alexandre HERVE

A travers mes 6 ans d'expérience professionnelles, j'ai développé une série de compétences allant du travail en laboratoire (synthèse de composés et leur caractérisation) à sa gestion (achats, qualité-sécurité) en passant par la formation d'étudiants.



Actuellement aux Etats-Unis à Berkeley, je suis à la recherche d'un poste d'ingénieur-chercheur en France dans le domaine des matériaux (synthèse, caractérisations...).



N'hésitez pas à me contacter et j'étudierai votre proposition avec details,



Bien à vous,



A. HERVE



Mes compétences :

Recherche

Gestion de projet

Management

Chimie

Sécurité

Laboratoire de Recherche

Chimie physique

Techniques de laboratoire

Gestion de la formation

Management de la qualité

Chimie organique

Chimie des matériaux