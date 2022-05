Sébastien HARGER

Pratiquant la pêche en eau douce depuis une quinzaine d'années, j'ai toujours souhaité travailler dans ce domaine afin d'allier l'utile à l'agréable.



J'ai toujours fais en sorte que mes études soient en corrélation avec mon projet professionnel, à savoir, protéger et gérer les milieux aquatiques de façon durable.



Avec deux expériences passées sur le terrain, l'une à la Fédération de la Somme pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (2011/2012), l'autre à l'Union des Syndicats d'Aménagements et de Gestion des Milieux Aquatiques de l'Aisne (en 2013), je dispose de bonne connaissances en matière d'hydromorphologie des cours d'eau et des actions à mettre en place afin de remédier aux diverses altérations auxquelles ils ont soumis. Ces expériences ont également développé mon sens du contact avec les usagers de l'eau (riverains, exploitants agricoles....).



De 2013 à 2016, j'ai travaillé en qualité de chargé de mission politique de l'eau au Conseil Régional du Centre-Val de Loire. Ma mission principale était de contribuer à l'atteinte du bon état des eaux superficielles et souterraines par la mise en place de programmes d'actions pluriannuels territorialisés à l'échelles des bassins versants (contrats territoriaux). Ces contrats intègrent des programmes d'actions orientés pour la plupart sur le volet "milieux aquatiques", et pour certains un deuxième volet "pollutions diffuses" viens s'ajouter permettant de mettre en place des actions de lutte contre les pollutions d'origine agricole et non agricole (issues des collectivités...), notamment sur les périmètres des captages stratégiques. Les démarches s'opèrent en partenariat avec les acteurs techniques et financiers propres au domaines de l'eau (Agences de l'Eau Loire-Bretagne et Seine-Normandie, les six Conseils Départementaux de la Région, les Services de l'Etat (DDT), l'ONEMA, les Fédérations de pêche et les différents maîtres d'ouvrages et porteurs de projets (Pays, Syndicats de rivières, Communautés de Communes, Chambres d'Agricultures...).



J'ai également pu suivre d'autres projets, notamment l'élaboration et la mise en oeuvre des SAGE (Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux).



Depuis juillet 2016, j'anime un contrat global pour l'eau sur la partie nord du département de la Nièvre. Il intègre tous les volets liés à la gestion de l'eau (Eau Potable, Assainissement, Milieux Aquatiques et Pollutions Diffuses). Ma mission consiste à impulser et suivre les actions inscrite au programme 2016-2020 et communiquer pour la promouvoir la bonne gestion de l'eau. Le programme est actualisé et validé chaque année avec l'ensemble des partenaires en fonction de l'avancement des projets.



Mes compétences :

SIG

pêche à l'électricité

Secourisme/Assistance aux personnes

Gestion

Rédaction

Cartographie

Conduite de projet

Pêche

Analyse

Energies renouvelables