Marion COATMEUR

Après avoir obtenu un Master 2 Management Public Local effectué en apprentissage à la Mairie de Saint Laurent Nouan (contrôle de gestion satellite, RH); J'ai intégré le Conseil Régional en tant que Chargé de mission à la direction des sports. J'ai donc été chargé de la gestion des subventions allouées aux sportifs de haut niveau, au grand club, ainsi que les subventions allouées pour les réhabilitations et construction des équipements sportifs.



Ma mission terminée, j'ai ensuite intégré la direction de l'Environnement sur le service biodiversité et Prévention des risques éducations à l'environnement avec la gestion financière et administrative des Parcs Naturels Régionaux et des réserves, ainsi que du suivi des Agenda 21, et de l'organisation de l'évènementiel "Mois des Parcs".



Par la suite, j'ai intégré la Mairie de Saint Jean de la Ruelle pour un renfort quant à l'organisation et la mise en place de la réforme des rythmes scolaires. Poste que j'ai occupé pendant un an.



Depuis 2015, je suis en poste à la Maire de Saran, d'abord en tant qu'adjointe administrative et financière de la Direction de l'Education et des Loisirs. J'ai ainsi pu mettre en avant mes compétences dans la rédaction de délibérations, d'arrêtés, mais aussi dans le suivi de budget.

En Octobre 2015, j'ai pris le poste de contrôle de gestion et d'évaluation des politiques publiques. Poste dans lequel, j'effectue le calcul des coûts des prestations municipales, le contrôle des régies, des audits de fonctionnement interne ainsi que l'analyse des politiques publiques.



Mes compétences :

Sport