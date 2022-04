Alexandre HEUGAS

Je suis aujourd'hui titulaire d'un Master Spécialisé Amélioration continue et performance industrielle (Lean 6sigma) et diplômé de l’Ecole d’Ingénieur généraliste par Apprentissage de l’EIA-CESI à Angoulême.



Issu d'une formation de terrain (BEP électronique - > Ingénieur Amélioration continue), mon parcours met en évidence ma volonté à toujours repousser mes limites.



Au cours de mes différentes expériences j'ai pu démontrer mon esprit d'équipe, mon dynamisme.

Ma polyvalence, mon relationnel et mes bonnes capacités d'écoute et d'analyse me permettent de m'adapter facilement aux changements de situation.



Mes compétences :

Lean

DMAIC

SMED

FMEA

Production

Kaizen

Veille technologique

5 S

Amélioration continue

Kanban