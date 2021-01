Trilogiq SA

GRAPHIT : SYSTEME LOGISTIQUE MODULAIRE PERFORMANT





Modularité, Ergonomie, Légèreté, Réutilisation, ... : que peuvent apporter les matériaux Composites en mobilier ergonomique et qui n'ai encore jamais été fait ?



C'est pour répondre à cette question que TRILOGIQ a conçu GRAPHIT, un système modulaire révolutionnaire de connecteurs et de tubes fabriqués en France.



Tout a été étudié, repensé, retravaillé et amélioré dans les moindres détails :



- ADN MODULAIRE : dimensionnement à volonté, personnalisation des configurations.



- EXTREME LEGERETE : carbone, aluminium, inox, fibre de verre.



- MATERIAUX NOBLES ET VALORISANTS : meilleure durabilité.



- MAINTENANCE FACILITEE ET PEU COUTEUSE : fonctionnement et réglage simple sans dommage du matériel.



- REUTILISATON A SOUHAIT : coût de fonctionnement réduit par réutilisation aisée des composants.



- PERSONNALISATION DES MATERIAUX ET COULEURS : colorisation grâce aux matériaux (carbone, inox, aluminium et fibre de verre)



- WATERPROOF : insensibilité totale à la poussière, liquides, produits chimiques.



Tous ces bénéfices de GRAPHIT sont inédits !



Les secteurs d'applications du système GRAPHIT sont nombreux : le mobilier de travail, la santé, la pharmaceutique, la distribution, le tourisme, l'agro-alimentaire, l'industrie, le luxe, les hautes technologies...etc.





Les possibilités de GRAPHIT® dépendent de limagination de chacun : il ny a plus de barrière à la création !



TRILOGIQ S.A.

5 Rue Saint Simon

Parc d'Activités du Vert Galant

BP 40625 - Saint-Ouen-l'Aumône

95004 Cergy Pontoise Cedex



Tel : 01.34.30.74.74

Contact : info@trilogiq.com





