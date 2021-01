Mary-Jane VAN LAEYS (ARMAND)

Forte dune expérience diversifiée et axée sur la logique du progrès continu, je suis rigoureuse, pugnace et organisée dans les missions que l'on me confie. J'aime piloter et manager des groupes de travail avec un grand sens du professionnalisme pour atteindre les objectifs fixés. Ces expériences m'ont confortée dans le choix de mon futur domaine de travail, à savoir le management industriel. Grâce à mes capacités relationnelles avec mes collaborateurs, j'ai été l'interlocutrice principale de chantiers et de démarches pilotes d'amélioration continue.



Mes capacités d'adaptation et d'organisation développées jusque-là me rendent rapidement opérationnelle pour un poste de grande envergure. D'un naturel curieux avec un fort besoin d'évolution, je m'épanouis surtout dans un environnement réactif et exigeant en résultats. Je vous propose donc d'évaluer mes compétences professionnelles et relationnelles au cours d'un entretien afin que vous m'exposiez vos attentes sur différentes missions d'amélioration continue que je pourrais mettre en place dans votre entreprise.



Mes compétences :

Kaizen / Hoshin / Value Stream Mapping / Kanban

5 S / SMED / Amélioration continue / AMDEC

