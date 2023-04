Alexandre JOND-NECAND

Marketing, Communication, e-commerce et SEO sont pour moi de véritables leviers de croissance dans une ère où le digital s'impose dans tous les secteurs d'activité. Face à une concurrence toujours plus forte la maitrise de compétences spécifiques devient essentielle pour exister de manière cohérente sur le Net. Après avoir exercé pendant plus de 10 ans des fonctions de responsable Ecommerce SEO dans le domaine de la parapharmacie en ligne, j'accompagne à présent les entrepreneurs et leurs équipes dans l'atteinte de leurs objectifs de visibilité sur le Web.



J'interviens sur des missions de création de site internet et de SEO en indépendant, auprès d'agences de communication ou directement en lien avec le client. J'ai crée un organisme de formation dédié au webmarketing, certifié Qualiopi (https://wiformup.fr ), au sein duquel j'accompagne les montées en compétences des professionnels. J'interviens également ponctuellement dans des missions de formation initiale au sein d'écoles de commerce ou de management.



Fort d'un parcours mêlant approche commerciale, connaissance du terrain, réflexion marketing stratégique et déclinaison des process opérationnels, j'appréhende mes missions dans la pleine conscience de la nécessaire cohérence de l'ensemble de ces dimensions.



J'ai notamment en charge la définition et l'atteinte des objectifs de vente en ligne, les politiques de partenariat, l'optimisation de la visibilité de la marque ainsi que le suivi de l'ensemble des actions marketing entreprises par les équipes de l'enseigne.



--------------------------------------------------

Titulaire dun Master 2 professionnel en Marketing Opérationnel International, (mention Très Bien) et dune maitrise de Sciences de gestion des entreprises, mon parcours est empreint dune pluridisciplinarité qui témoigne de mes capacités dadaptation.



Mes compétences :

Community management

Marketing viral

Communication

Marketing

Gestion de projet web

Webmarketing

SEO

Référencement naturel

Marketing direct