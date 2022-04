Guillaume DUMONT

Marqué par un évènement personnel difficile, j'ai décidé de me consacrer à l'assistance aux victimes d'accidents corporels et aux personnes atteintes d'un handicap, et de leur faire profiter de mes compétences.



C'est parce que les victimes doivent apprendre à se reconstruire et s’y consacrer pleinement, qu'il faut laisser aux experts indépendants du secteur de l'assurance, le soin d’intervenir pour une juste évaluation des préjudices.



Évaluation des dommages corporels subis à la suite de :

Accidents de la circulation

Accidents médicaux

Accidents de sport et loisir

Accidents de chasse

Accidents de la vie garantis par un contrat d'assurance





Plus d'informations : cabinet-gdumont.fr





Mes compétences :

Arbitrage

Assurance

Droit

Enseignement

Formation

juriste

Négociation