Arnaud WUST

Bonjour a vous lecteur occasionnel et merci pour l’intérêt que vous me portez

Je suis journaliste spécialisé environnement pour France Télévision (France 2, France 3 et RFO-France O) depuis 2000.

J'ai commencé le journalisme au Kenya en 1995, couvrant tous les évenements d'Afrique de l'Est, du Rwanda à la Somalie en passant par le Congo Zaïre, les Comores ou le Kenya, pour les médias écrits et radios internationales

Dans mon parcours professionnel, j'ai également à des émissions comme Capital de M6 ou Planète Thalassa.



Parallèlement j'ai réalisé pendant plusieurs années, pour diverses société de production, des films de communication ou institutionnel.

Depuis 2001, j'aide en bénévole à la réalisation de films de sensibilisation à l'environnement au sénégal avec l'ONG "l'Oceanium", dirigé par Haidar El Ali, ancien ministre de l'environnement du Sénégal ou la Fondation Architectes de l'Urgence, l'ONG française Planète Urgence.



Parcours professionnel peu ordinaire car Il se trouve que je suis parti en service national au Kenya pour travailler à l'ambassade de France comme attaché culturel. J'y suis resté comme journaliste.

Depuis 15 ans j'ai surtout développé mes compétences dans le domaine de l'environnement ou le développement durable, et un savoir faire dans le tournage de reportage magazine autour des hommes et des femmes, héros de la vie courante de notre région. Le feel good reportage n'est pas un concept pour moi.

En revanche, mettre en valeur ceux qui ont du courage, de la ténacité et de la bienveillance pour faire avancer des projets sociaux et économiques bons pour la planète Terre et notre société, est devenu un leitmotiv dans ma vie professionnelle.

Je pense que la protection de l'environnement et le développement durable doit passer par l'entreprise et l'économie.

Le citoyen consommateur est un moteur du changement.



Mes compétences :

Formation professionnelle

Conseil en communication

Environnement

Rédaction de contenus

Audiovisuel

Rédaction web

Photographie

Journalisme

Afrique

Communication

Prises de vues vidéo

Ecologie