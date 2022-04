Notre Cabinet d'Avocats, créé en 1978 par Maîtres Pierre CHAPTAL et Bernard FONTAINE, est l'un des plus anciens installés sur la place de Nîmes.

Il poursuit son développement au service de ses clients, qu'ils soient personnes physiques, personnes morales ou collectivités, dans de nombreux domaines du Droit à l'exception du Droit fiscal.

L'activité de Maître Charles FONTAINE est orientée à titre dominant, mais non exclusif, dans les domaines de la responsabilité médicale et de la réparation du préjudice corporel, de l'immobilier et de la construction, du contentieux d'entreprise, des assurances, du Droit pénal et du Droit rural.

