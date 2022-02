Romuald VALLARCHER

- Comparaison d’écritures manuscrites : depuis 1994

Responsable de l'unité d'expertise Comparaison d'écritures manuscrites de l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale (IRCGN).



- Linguistique : Analyste de contenu et conduite d’entretiens



- Titulaire du diplôme et formateur d’officiers de police judiciaire.



- Rédaction de rapports, participation à la rédaction de procédures et de méthodes d’analyses.



- Développement d’une méthode d’analyse d’encres d’écritures en chromatographie sur couche mince (CCM).



- Participe à la démarche qualité de notre département qui est maintenant accrédité COFRAC. En tant que chef de projet je participe à la validation d'une autre méthode d'analyse.



- Formations pour des publics très divers comme des magistrats ou des experts civils concernant la comparaison d’écritures manuscrites mais également en droit pénal au profit d'enquêteurs.



Mes compétences :

Recherche

Expertise

Qualité

Ecriture

Formation