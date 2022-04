André LEFEUVRE

Ancien inspecteur des impôts, avocat fiscaliste inscrit au barreau de Nantes (30 route de Saint Joseph 02 40 74 09 70) et au barreau de Saint Nazaire (10 rue du Marché 02 40 74 09 70), je conseille mes clients,particuliers et entreprises, je les assiste en cas de contrôle fiscal et de contentieux fiscaux ainsi qu'en matière de contentieux douanier. Je les défends également devant le juge correctionnel en cas de poursuite pour délit de fraude fiscale. J'assiste également mes clients lorsque ceux-ci souhaitent régulariser leur situation fiscale (avoirs détenus à l'étranger, situations de contribuables défaillant à l'ISF,...).

En synergie avec les autres départements du GIE ALPHA JURIS(http://www.alpha-juris.fr ), j'interviens en matière de fiscalité immobilière et de l'urbanisme et de droit des affaires.



Mes compétences :

Conseil

Contentieux

Fiscalité

Droit fiscal