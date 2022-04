Julie GLORY

Expert en matière de gestion des flux documentaires.

Notre métier...vous apporter une expertise dans le traitement et la gestion de vos flux documentaire,

document numérique et papier ,entrants, sortants et circulants dans votre entreprise.



Toute entreprise à besoin d’imprimer, de scanner de faxer des documents.

La gestion du document représente 80% de son coût.



Nous vous accompagnons à identifier vos coûts et vous apporter une solution maîtrisée !

Nous nous engageons à définir ensemble un objectif de réduction de votre budget à court, moyen et long terme.

Les modes de traitement du documents (papier ou numérique) évoluent, nous sommes là pour vous accompagner dans ce changement.



j'aime les défis humains tournés vers des valeurs essentielles que sont le travail, la loyauté et la famille.



Mes compétences :

GED

Commercial

Bureautique