Pierre GLORY

Je suis maître d'oeuvre en bâtiment dans le secteur des Pyrénées Orientales 66.

Je réalise des villas de tout type et de tout style, de la villa d'artisan de 60 m² à la villa d'architecte de 300 m² et plus, les villas à ossature bois et les chalets bois également ...

Ma spécialité première est la réalisation de villas contemporaines en toit terrasse.

Depuis plusieurs années, nous faisons également de la rénovation et de l'extension de villa, d'immeubles d'habitation et de bureau ou de la rénovation d'appartements et de chalets.

Vous pouvez aller voir mon site :Array

Amoureux de la nature et de tout ce que cela comporte, je fais de mon mieux pour aider la planète et ses habitants sur mon chemin de vie ...



Mes compétences :

Gestion de projet

Construction

Suivi de chantiers

Maitrise d'oeuvre

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Décoration intérieure

Aménagements paysagers

Architecture

Artlantis

Design

Archicad

Rédaction web

Adobe Photoshop