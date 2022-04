Vous souhaitez devenir indépendant et ouvrir votre commerce dans le secteur de l'automobile ? Le concept que je développe permet de distribuer des équipements et accessoires automobiles, aux conditions internet, tout en privilégiant le service et la proximité du magasin traditionnel.

Nous vous accompagnons dans toutes les étapes de la mise en œuvre de votre projet, avant, pendant et après votre adhésion au réseau NSD.



Contactez-moi, je vous en dirai plus sur les opportunités que nous vous offrons !



Alain Caria

06.58.21.35.26















Mes compétences :

Ressources humaines

Développement commercial

Marketing

Management

Communication

Conseil

Accompagnement

Coaching

Formation