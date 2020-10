Eric VAUDIN

ETV coaching, cabinet de développement personnel , coaching d'entreprise et des particuliers, Praticien en Investigation Appréciative, et Maitre Praticien en PNL, en Occitanie, intervient en France.



Après 15 ans d'accompagnement d'adultes dans la réalisation de leurs projets professionnels, jai approfondi mes compétences dans la conduite daccompagnement du changement.

Divers postes en organismes de formation et dans une Chambre de Métiers et de lArtisanat mont ouvert le chemin vers des certifications de coach pnliste, mentaliste.



Fort de ces certifications de master coach et master PNL, enrichie par une compétence en Investigation Appréciative, je vous accueil sur le site de votre entreprise ou dans mon cabinet en développement personnel à La Rochelle.



je vous propose de visite mon site internet pour mieux découvrir mes offres de services.

http://ericvaudincoaching.vpweb.fr



Mes compétences :

Coach

PNL Programmation Neuro Linguistique

Formateur

Conduite du changement

Coaching individuel

Coaching d'équipe

Coaching de dirigeant

Investigation appréciative. leadership develo

Conseiller en insertion professionnelle

accompagnement des créateurs d'entreprises

Accompagnement du changement