Mirentxu CAPDEVILLE CUARTERO

Gagnante du Casque d'Or de la meilleure expérience client en décembre 2017 chez Armatis LC. Je recherche de nouveaux défis professionnels.

Grâce à mon expérience en management et ma grande connaissance de l'ensemble des métiers de l'hôtellerie-restauration, je pourrais m'adapter à un poste plus ou moins équivalent dans diverses milieux.

Compétences spécifiques :

- Administratif : commandes (nourriture, boissons, fournitures...), recrutement de nouveau personnel, management d'équipe, bilans de fin de mois (inventaires, statistiques), élaboration de reporting d'activité;

- Commercial: politiques tarifaires, plan commercial, prospection clients, négociation de contrats (corporate et tour operator), élaboration de visuels (plaquettes, flyers...)

- Négociation de tarifs : groupes, séminaires, corporate;

- Procédures de réception : check-in, check-out, gestion des réservations (groupes, individuelles, corporates), gestion de loverbooking, facturation clôture journalière, information touristique, réalisation de dossiers de conciergerie

- Autres compétences: élaboration d'une carte avec contrôle des ratios, service en cuisine et ou en salle (groupes et individuels), contrôle des chambres et apport des rectifications nécessaires au bon déroulement du séjour, petits travaux de maintenance...

Langues :

- Espagnol : Bilingue

- Anglais : lu, parlé, écrit

- Portugais: lu, parlé, écrit

Logiciels maitrisés:

- Logiciels Hôteliers: Hotix, Fols, Réjane, GHM, Eol, Tars

- Logiciels Bureautique : Word, Excel, Access, PowerPoint

- Autres logiciels : Cloé, SGE



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Tars

Fols

Eol Stat

GHM

Management d'équipe

Gestion de conflits

Prospection commerciale

Cloe