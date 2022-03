Pascal BELNOUE

Madame, Monsieur,





Après plusieurs années de consulting, de management de transition et de direction logistique, j'ai acquis une culture d'amélioration permanente et de gestion des coûts. Homme de terrain, j'ai une grande capacité à communiquer avec les opérationnels. Membre de comités de Direction, je suis habitué à reporter à des Directions Générales.





J'ai travaillé de nombreuses années dans l'industrie phamaceutique pour des entreprises telles que Rhone Poulenc, Boehringer, Merck (en France et aux Pays-Bas) ce qui m'a permis d'appréhender les contraintes industrielles logistiques de cette industrie. Mais j'ai également travaillé dans l'industrie automobile et la grande distribution qui sont des secteurs d'activité très orientés satisfaction client et optimisation des coûts.



Mes compétences :

Logistique

Distribution

Management

Warehouse Management

Assembly Plants

Production Management

Production Planning

Distribution Centres

Supply Chain

BPCS