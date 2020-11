Philippe TERCQ

J'accompagne les PME/PMI qui souhaitent évoluer vers une entreprise numérique.



Les enjeux :

- Un nouveau modèle organisationnel qui tire avantage de la culture numérique,

- Lintelligence collective comme source de création de valeur

- Agilité et créativité du Système d'Information, facteurs dinnovation et de performance

- Gouvernance du SI vers la gouvernance d'une entreprise numérique



Mon rôle :

- Écouter nos clients et prospects

- Évaluer les enjeux

- Évaluer la stratégie de la direction

- Proposer des solutions adaptées, éprouvées ou innovantes

- Définir ou redéfinir le schéma directeur

- En collaboration étroite avec les métiers, identifier, choisir, concevoir et valider les solutions

- Vendre ces solutions

- Encadrer le pilotage des projets

- Anticiper et conduire le changement

- Assurer la stabilité, la pérennité et la performance économique du service rendu

- Assurer la qualité

- Mettre en place des tableaux de bords d'Entreprise pour mesurer l'impact économique rendu.



Mes valeurs :

Ex joueur de rugby à haut niveau, elles sont celles véhiculées par ce sport :

Coopération, respect dautrui, courage, solidarité, goût de leffort, prise dinitiative, intelligence tactique, ouverture desprit, franchise, combat...



Mes compétences :

Conseil

Schéma directeur

Virtualisation

Décisionnel

Urbanisation

Audit

PRA

Gouvernance

SI

Cloud computing

Green IT

Dématérialisation

Qualiac

ERP

SaaS (Software as a Service)

PaaS (Plateforme as a Service)

DaaS (Desktop as a Service)

IaaS (Infrastructure as a Service)

Bonitasoft

budgets

Sage Accounting Software

Network Appliance

Business Intelligence

VMware

Supply Chain Management

Paye/Prsi

ISO 900X Standard

Data Centre

Customer Relationship Management

Cafes

Bulletins