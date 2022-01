L'Écho des Mots en quelques mots ? Écriture haute couture, prestations sur mesure !



- Permanences publiques (mairies, centres sociaux, prisons...).

- Ateliers d'écriture (établissements scolaires, maisons de retraite, chez des particuliers...).

- Assistance en démarches administratives à domicile, conseil en écritures professionnelles et privées.

- Assistance bureautique, informatique et internet à domicile ou au bureau.

- Écriture, saisie et correction de tous types de documents : courriers, rapports, CV, lettres de motivations, discours, nouvelles, poésies, biographies...

- Concepteur-réacteur web indépendant. Rédaction de contenu et référencement de site web.

- Vente, gestion et renouvellement de noms de domaines, hébergement et maintenance de sites web.



Intervenant social diplômé, titulaire de la licence professionnelle d'écrivain public et de conseil en écritures professionnelles et privées de la Sorbonne Nouvelle, j'exerce mon activité en nom propre, à domicile et sur rendez-vous en régions Centre, Haute-Normandie et Ile-de-France, et à distance pour toute la France, les départements et les territoires d'outre-mer.



Je porte un projet novateur, social et solidaire, reposant sur des valeurs humanistes de respect et de partage. Je propose une assistance aux collectivités et au grand public dans toutes les démarches administratives et dans tous les projets d’écritures privées, par le biais d’une entreprise individuelle fortement impliquée dans la médiation sociale et les rapports humains, dénommée L’Écho des Mots.



Je suis le créateur de ce cabinet d'écrivain public, qui ambitionne de réunir sous un statut coopératif (SCIC) d'autres écrivains publics et des intervenants sociaux diplômés, mais aussi des avocats et des psychologues, afin de servir au mieux l’usager et l’individu dans ses rapports au service public et à la société.



Christophe Ancelin,

Écrivain public et poète urbain...



Mes compétences :

Rédaction

Atelier d'écriture

Création de site web

Hebergement et Référencement des sites web

Rédaction web

Corrections ortho typographiques

Noms de domaines

Écriture

Rédacteur web

Écrivain public