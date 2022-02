Christian DECHARTRES

Respect des droits, passion de l’écrit et du contact humain jalonnent ma vie professionnelle.

* La prestation qui allie plaisir et travail - avec vous -, c’est la biographie : des échanges à votre rythme, un texte que vous validez au fur et à mesure de mon écriture ; et vous avez un ouvrage que vos proches apprécieront. Petit ou gros volume, c'est selon votre souhait. L’expérience est inoubliable et très profitable sur le plan personnel.



• Sur le plan purement professionnel, je vous apporte des services en matière de rédaction, analyse, résumé, relecture / correction, journal d'entreprise.



* Tous les services énoncés ci-dessus sont réalisés en toute confidentialité, dans le respect du secret professionnel.

Mes objectifs : vous fournir un travail de qualité, nouer une relation enrichissante, développer un intérêt mutuel entre nous.



Mes compétences :

Accompagner

Relations humaines

Médiation