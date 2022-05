Pierre GROSBOIS

Après plusieurs années comme commercial en bijouterie, je me reconverti dans la prothèse dentaire, métier passionnant et divers qui contribue à préserver ce qui est bien plus précieux que n'importe quel bijoux : La santé.



On a demandé au Dalaï Lama :

« Qu’est-ce qui vous surprend le plus dans l’humanité » ?



Il a répondu :

« Les hommes… Parce qu’ils perdent la santé pour accumuler de l’argent…

Ensuite ils perdent cet argent pour retrouver la santé…

Et à penser anxieusement au futur, ils en oublient le présent…

De telle sorte qu’ils finissent pas ne vivre ni le présent ni le futur.

Ils vivent comme s’ils n’allaient jamais mourir…

Et meurent comme s’ils n’avaient jamais vécu ! »



Mes compétences :

Commercial b to b

Prothésiste dentaire

Bijouterie

Bureautique

Advertising

sympathique

Relation