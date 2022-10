Laure ANTUNES

ACTUELLEMENT PLUS AUCUN CRENEAU DISPONIBLE.



Depuis près de 17 ans, je travaille indépendamment de toute entreprise de services pour trouver mes employeurs sur Chalon uniquement. Actuellement, au nombre de 14. Mes tâches vous rendent la vie plus légère, allant du ménage-repassage dans toute sa palette (courant et gros nettoyage) ainsi que des activités répondant aux besoins de chacun (accompagnante personnes âgées pour courses, aide administrative, rédactionnelle, suivi de compte et de contrat ... niveau BTS Compta, expériences précédentes en secrétariat et comptabilité...)

Mon + la connaissance de la bi-polarité : travaillant depuis plus de 10 ans au service d'une personne âgée dépendante souffrant de ces troubles. Etre confrontée et réactive face à toutes les situations qui bouleversent son quotidien et aux maux directement liés à sa maladie. J'ai suivi notamment ses comptes et informé la famille directe lorsque c'était nécessaire, suivi ses contrats et toutes demandes administratives avant le relais d'une curatrice ... Montage dossier APA, impôts, préparation dossiers médicaux (prise de RDV et suivi médicamenteux, programmer son moyen de transport) ...

J'ai découvert ce trouble psychiatrique, sans connaissance au départ. J'ai depuis poursuivi auprès d'une 2è personne atteinte des mêmes troubles.



J'ai travaillé en bonne intelligence avec d'autres corps de métiers lors de réfection de maison ou d'appartement. En cours d'année, j'ai souvent l'occasion de préparer des appartements ou studios, maison avant mise en location.



Je fais toujours une rencontre préalable avant toute intervention. On apprécie mon honnêteté, ma franchise et la qualité de mon travail.

Je ne souhaite plus travailler désormais chez des gens qui fument en ma présence.

Je travaille uniquement sur Chalon sur Saöne Merci de me laisser un message sur mon répondeur en me formulant vos besoins, temps souhaité et quartier d'habitation 03.85.43.34.24