Didier GUILLOUX

Fondateur de la société PEARL EVENT' S MAKER & YOPLA EVENT'S DESIGNER, combinant expertise et savoir-faire.



- YOPLA vous accompagne dans la création et la conception de votre événement.



- PEARL lui donne vie en prenant en charge la dimension opérationnelle.



Les projets francophones sont pilotés par notre établissement basé à Lyon (PEARL) et les projets internationaux par nos équipes au Luxembourg (YOPLA).



Talentueux et passionnés, nos collaborateurs combinent leur expérience et leur compétence pour que chacun de vos évènements soit une réussite :



* Equipe multidisciplinaire (marketing, communication, commercial, technique et logistique)

* Veille et analyse permanente des évolutions du secteur

* Actualisation régulières des « produits » et « solutions »

* Langues étrangères parlées et comprises couramment (anglais, espagnol, français, allemand, luxembourgeois)

* Présence internationale (implantations : Luxembourg, France)



Mes compétences :

Informatique

Management opérationnel

Organisation d'évènements

Développement commercial

Marketing