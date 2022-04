Alain CARIA

Ma formation commerciale m'a amené à créer plusieurs entreprises, dans différents domaines d'activité et à diriger le service commercial d'une entreprise leader en France, du portage salarial.



Je m'implique actuellement dans le développement d'un projet de franchise national, dans le domaine du courtage en travaux.



Le courtier en travaux met en relation des clients souhaitant faire réaliser des travaux de rénovation, construction, extension, économie d'énergie, etc. avec des entreprises du bâtiment rigoureusement sélectionnées.



Si vous êtes en reconversion, à la recherche d'une idée de création d'activité valorisante, n'hésitez pas à me contacter, je vous parlerais du formidable potentiel de développement de ce nouveau métier et de ses prometteuses perspectives d'avenir.



A très bientôt.