Bernard-Yves SAINT-PAUL FRANCHISE

Franchise : Consultant en franchise, développement d'enseigne, de franchises et réseaux commerciaux, assistance aux franchiseurs et franchisés. Stratégie marketing et création de marques. Créateur du Club Franchiseurs Toulouse.



www.bysp.fr - Création et dépôt de marque INPI. Master franchise. Formation franchisé, organisme de formation référencé DATADOCK.

Diplômé MASTERE MARKETING COMMUNICATION COMMERCIALE ESC TOULOUSE.

Développement d'enseignes de franchise dans le meuble, le textile, la restauration, le sport, l'immobilier, le bâtiment,l'automobile, la communication, la décoration et l'habitat...



Recrutement pour le réseau Lady Concept



J’interviens régulièrement dans la presse professionnelle spécialisée comme Franchise Magazine ou l’Express et dans les Grandes Écoles auprès des Mastères en Marketing: l’IAE de Toulouse et l'ESC Toulouse (nouvellement TBS)



Créateur du hub "histoires de franchisés" et "actualité des experts de la franchise la franchise" sur VIADEO



Le site Internet BYSP&GO :

Le blog franchise :

Le Club Franchiseurs Toulouse:

BYSP&GO

8 chemin des Genêts

31120 Toulouse / Portet sur Garonne

05 34 61 29 72

06 81 34 47 16

contact@bysp.fr



Consultant conseil en développement de franchises et réseaux

Création et dépôt de marques INPI

Animation de réseaux commerciaux

Développement stratégique et recrutement des franchisés



Assistance aux franchisés

Accompagnement des franchiseurs

Etude de marché, plan stratégique de développement.



Mes compétences :

Prestations de service

Franchise

Développement commercial

Animation de réseaux

Recrutement

Création de supports de communication

Stratégie média et com d'influence

Droit de la franchise

COMMUNICATION

Internet

Développement de réseaux

Formation viadeo