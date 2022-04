Jean-Michel GERBAIS

Thérapeute dans l’Approche Centrée sur la personne (Carl Rogers) et le Focusing (Eugène Gendlin) Expert international en formation professionnelle

Psychothérapies centrées sur la Personne et Focusing en cabinet. (3750 heures d'entretiens)



Le focusing a de nombreuses applications. S’il trouve sa pertinence dans une démarche d’aide, de counselling ou de thérapie, il a aussi sa place dans la vie quotidienne comme démarche de mieux-être. Différentes études ont démontré l’efficacité du focusing dans la diminution de la dépression, l’amélioration de l’estime de soi comme dans différentes démarches de santé. Cette approche utile pour prévenir les maladies, aide à réduire le stress, l’anxiété et les peurs. Elle facilite les prises de décision aussi bien qu’un positionnement adéquat. La fonction de discernement s’aiguise sur une base expérientielle reliée à une dimension implicite qui déborde toujours ce que l’on sait déjà. Le focusing apporte beaucoup plus qu’une simple compréhension des faits, il s’apparente davantage à une transformation qui mobilise et concerne l’ensemble de notre organisme. Par la détente physique immédiate qu’il procure, par le rééquilibrage de l’énergie qu’il entraîne, les nouvelles dispositions et perspectives qu’il fait apparaître, le focusing constitue un vecteur du vivant et de son actualisation. Penser en est enrichi. Sentir, en s’étendant au-delà d’un répertoire émotionnel connu, devient plus subtil, plus fluide. Les orientations de vie se fondent ainsi sur l’alliance féconde entre penser logiquement et sentir intuitivement.



Membre de l'Institut de Focusing d'Europe Francophone (IFEF). http://ifef.org



