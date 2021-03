Patrick PHILIPPOT

Mon expertise dans l'immobilier, l'analyse des marché et du développement commercial membre fondateur avec le groupe Ramos de créer le concept "LES SENIORIALES ".



Expert résidence SENIORS.



Directeur du développement de 1995/2000

Directeur Commercial j'ai développé et formé la force de vente de 2000/2005

Directeur du développement et des Relations extérieures 2005/2009

La Marque les Senioriales a été vendue au groupe P&V en 2007.

Avec André Ramos nous avons créés une marque de résidence de tourisme au Royaume du Maroc " Casadora Océan Village".



De retour en France de 2013 à août 2015 Directeur commercial chez AGIR PROMOTION "Groupe FONDEVILLE".



2015/2017 Conseil en entreprise, expertise commerciale et développement immobilier et énergie renouvelable.



Mes compétences :

Vente

Promotion

Immobilier

Cuisine

Art

Philosophie

Cinéma

Histoire

Economie