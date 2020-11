Alexandre LEBUGLE

Mes compétences :



Management, Gestion : Gestion de projets, Suivi d’avancement, Conduite de réunion, Calculs de coûts, Bilan.



Marketing Stratégique et Opérationnel : Études de marchés, Lancements de nouveaux services.



Commercial : Prospection, Techniques de ventes, Construction de devis et contrats, Suivi et Relance clients, Développement d’un portefeuille de clients, Fidélisation.



Communication : Mise en place d'une communication adaptée (interne et externe)



Informatique : Pack Office, Logiciel de GRC, Création de site Internet (HTML, CSS, SQL, PHP).



Anglais : TOEIC : 895/990.



Mes compétences :

autonome

dynamique

Logique