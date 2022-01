Alexandre LOUF

Introduit à l’ère du numérique par mon oncle j’ai vite dépassé mes parents et le reste de ma famille niveau compétences informatique, à tel point que je suis rapidement devenu le technicien et conseiller de ma famille et de mes amis.

Ma curiosité et mon envie de toujours en savoir plus m’ont toujours poussé à m’intéresser aux nouvelles technologies et au web.

Malheureusement pour mes parents et mon portefeuille, c’est une passion plutôt dispendieuse c’est pourquoi je suis l’homme de la situation pour votre entreprise. Toujours en quête de projets et d’aventures je saurais relever les défis que vous me proposerez.



Mes compétences :

Adobe Photoshop

JavaScript

Développement web

HTML 5

PHP

CSS 3