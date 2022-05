ARRETER TOUT DE SUITE CE QUE VOUS FAITES, NON, VOUS N'ALLEZ PAS SUR LE PROFIL DE QUELQU'UN D'AUTRE.

Voilà, maintenant que j'ai capté votre attention je vais pouvoir vous parler de moi.

Je suis étudiant à l'EEMI, l'école du WEB la plus stylée et je souhaite devenir un des futurs acteurs du marché du WEB de demain. Mon but étant d'accomplir tous mes objectifs qui sont :

-Être heureux

Si vous pensez que mon profil vous convient j'en suis plus que ravi, mais sinon je vous laisse aller sur le profil du meilleur élément que je connaisse : https://www.linkedin.com/in/nathan-dumaine-18205912b?trk=nav_responsive_tab_profile