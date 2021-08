Alexandre OLLIVIER

Intéressé par le secteur de l'insertion et les valeurs qui lui sont inhérentes, je suis actuellement à la recherche d'un emploi dans ce domaine. Titulaire d'un Master 1 Intervention Sociale, mes précédentes expériences en Mission Locale et en MECS m'ont permis d'évoluer avec des publics en insertion déjà diversifiés, et d'expérimenter des ateliers en groupe et des accompagnements individualisés sur des thèmes divers (recherche d'emploi, utilisation du numérique, accès à la culture, aux loisirs, ouverture sur le territoire et ses ressources...).

Agir au niveau local me paraît être le plus pertinent dans le contexte actuel et au vu des nombreuses évolutions économiques et sociales, c'est pourquoi je compte m'y engager pleinement.



Mes compétences :

Travail en équipe

Microsoft Office

Animation d'ateliers

Rédaction de rapports / documents / comptes-rendus

Conduite de projet