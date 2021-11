Bonjour, je m'appelle Vincent GALBRUN, j'ai 32 ans.



Après des expériences et des diplômes dans l'Animation, l'Administratif, la Restauration Collective et Commerciale et le Commerce. J'ai voulu me donner un nouvel élan professionnel en faisant un service civique de 8 mois, au sein de la Mission Locale du Pays de Dinan, en tant que médiateur de lutte contre la fracture numérique.



Cela m'a permis de revenir à mes premiers amours : "l'Animation et la Coordination de Projets". C'est pourquoi, j'ai obtenu mon DEJEPS en 2017 (Diplôme dEtat de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport) pour devenir animateur coordinateur de projets.



Vive l'Education Populaire !



Mes compétences :

Connaissance du public jeune ;

Méthodologie et conduite de projet ;

Organiser et animer des réunions ;

Gérer un budget ;

Gestion des Ressources Humaines (recrutement, gest

Concevoir des outils et des techniques pédagogique

Animer un groupe de travail ;

Médiation (écoute et bienveillance) ;

Capacité à travailler en équipe ;

Développer, activer un réseau d'acteurs (bénévoles

Capacité d'analyse et de synthèse